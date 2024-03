Schwacher Wochentag in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Verlusten

Mit dem SPI ging es am Abend abwärts.

Der SPI fiel im SIX-Handel schlussendlich um 0,39 Prozent auf 15 199,60 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,966 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,297 Prozent auf 15 214,03 Punkte an der Kurstafel, nach 15 259,42 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 15 144,66 Punkte, das Tageshoch hingegen 15 242,10 Zähler.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 19.02.2024, erreichte der SPI einen Stand von 14 900,36 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 19.12.2023, den Wert von 14 578,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, bei 13 905,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 4,32 Prozent nach oben. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 452,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell CI Com SA (+ 19,05 Prozent auf 1,50 CHF), Meyer Burger (+ 8,00 Prozent auf 0,04 CHF), AIRESIS (+ 7,59 Prozent auf 0,51 CHF), Perrot Duval SA (+ 7,27 Prozent auf 59,00 CHF) und Schlatter Industries (+ 7,21 Prozent auf 23,80 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Vetropack A (-14,78 Prozent auf 34,30 CHF), ams (-9,33 Prozent auf 0,99 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-6,87 Prozent auf 0,08 CHF), Relief Therapeutics (-6,20 Prozent auf 1,33 CHF) und lastminutecom (-4,55 Prozent auf 21,00 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 68 220 249 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 258,219 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent bei der Varia US Properties-Aktie an.

