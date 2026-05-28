Scoda Tubes legte Quartalsergebnis vor

Scoda Tubes hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 INR gegenüber 1,72 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,24 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,24 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 6,79 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 7,98 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,19 Milliarden INR – ein Plus von 6,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Scoda Tubes 4,85 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at