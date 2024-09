SDAX aktuell: SDAX verbucht Verluste

Der SDAX kommt am Nachmittag nicht vom Fleck.

Um 15:41 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent schwächer bei 13 319,61 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 96,495 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,306 Prozent auf 13 369,67 Punkte an der Kurstafel, nach 13 328,89 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 445,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 285,29 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,399 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, einen Wert von 13 624,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.06.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 839,12 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2023, den Wert von 13 153,38 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,63 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 940,72 Zählern.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit STRATEC SE (+ 5,49 Prozent auf 42,30 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,09 Prozent auf 53,70 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,00 Prozent auf 8,69 EUR), SMA Solar (+ 1,97 Prozent auf 18,14 EUR) und adesso SE (+ 1,94 Prozent auf 57,80 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Hypoport SE (-4,06 Prozent auf 255,20 EUR), SAF-HOLLAND SE (-3,63 Prozent auf 15,42 EUR), Deutsche Wohnen SE (-2,54 Prozent auf 23,00 EUR), Grand City Properties (-2,16 Prozent auf 12,70 EUR) und Amadeus Fire (-1,87 Prozent auf 89,40 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 336 233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,268 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,85 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

