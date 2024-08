SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der SDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstagmorgen in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent leichter bei 13 614,97 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 96,390 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,153 Prozent auf 13 648,74 Punkte an der Kurstafel, nach 13 627,88 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 13 656,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 614,97 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der SDAX auf 14 684,96 Punkte taxiert. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.05.2024, bei 14 895,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, lag der SDAX-Kurs bei 13 237,82 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2024 bereits um 1,49 Prozent nach. Bei 15 337,24 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 12 940,72 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell AUTO1 (+ 3,32 Prozent auf 8,40 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,76 Prozent auf 75,00 EUR), Energiekontor (+ 1,54 Prozent auf 59,40 EUR), INDUS (+ 0,98 Prozent auf 20,70 EUR) und HAMBORNER REIT (+ 0,91 Prozent auf 6,63 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen NORMA Group SE (-4,58 Prozent auf 15,00 EUR), RENK (-2,65 Prozent auf 25,39 EUR), PVA TePla (-2,37 Prozent auf 12,77 EUR), CANCOM SE (-2,11 Prozent auf 29,72 EUR) und METRO (St) (-1,61 Prozent auf 4,29 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der RENK-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 77 807 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 8,018 Mrd. Euro weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Die Ceconomy St-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at