SDAX-Handel aktuell: SDAX hebt am Nachmittag ab

Der SDAX macht am vierten Tag der Woche einen Sprung nach oben.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 3,30 Prozent höher bei 12 725,63 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 98,597 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,837 Prozent auf 12 422,47 Punkte an der Kurstafel, nach 12 319,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 12 422,47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 753,85 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 4,70 Prozent. Vor einem Monat, am 02.10.2023, wies der SDAX einen Wert von 12 780,83 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 02.08.2023, den Stand von 13 568,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.11.2022, betrug der SDAX-Kurs 11 304,60 Punkte.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 5,30 Prozent. Bei 13 880,68 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 11 973,73 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell PVA TePla (+ 12,14 Prozent auf 16,26 EUR), AUTO1 (+ 10,56 Prozent auf 6,26 EUR), Salzgitter (+ 10,21 Prozent auf 25,90 EUR), Nagarro SE (+ 9,60 Prozent auf 72,50 EUR) und Hypoport SE (+ 7,94 Prozent auf 126,40 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil MorphoSys (-2,62 Prozent auf 30,47 EUR), PATRIZIA SE (-2,17 Prozent auf 7,68 EUR), ZEAL Network SE (-0,33 Prozent auf 29,95 EUR), SYNLAB (-0,20 Prozent auf 9,95 EUR) und Adtran Networks SE (+ 0,10 Prozent auf 19,96 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 960 137 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,295 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

2023 verzeichnet die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die pbb-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

