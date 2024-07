SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter

Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,22 Prozent schwächer bei 14 537,91 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 102,502 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,253 Prozent auf 14 533,86 Punkte an der Kurstafel, nach 14 570,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 14 502,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 565,17 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wurde der SDAX mit 14 367,06 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2024, wies der SDAX einen Wert von 14 009,29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, einen Wert von 13 610,81 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 5,19 Prozent zu. Bei 15 337,24 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 230,25 Punkten.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Eckert Ziegler (+ 6,12 Prozent auf 47,20 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 3,43 Prozent auf 19,30 EUR), ATOSS Software (+ 2,69 Prozent auf 122,20 EUR), Ceconomy St (+ 2,65 Prozent auf 2,94 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,65 Prozent auf 81,40 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen BayWa (-9,48 Prozent auf 14,70 EUR), Salzgitter (-6,24 Prozent auf 17,57 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-3,23 Prozent auf 1,26 EUR), SMA Solar (-2,72 Prozent auf 26,44 EUR) und PATRIZIA SE (-2,68 Prozent auf 6,91 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 439 496 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 7,502 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,58 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,80 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at