SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,06 Prozent stärker bei 13 865,40 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 115,499 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,236 Prozent schwächer bei 13 824,06 Punkten, nach 13 856,77 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 13 892,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 770,43 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,684 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 20.02.2024, bei 13 720,17 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 20.12.2023, bei 13 855,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 12 786,51 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 0,320 Prozent zu. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 230,25 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell DEUTZ (+ 8,25 Prozent auf 5,65 EUR), Vossloh (+ 4,92 Prozent auf 43,70 EUR), INDUS (+ 4,24 Prozent auf 25,80 EUR), STO SE (+ 3,64 Prozent auf 148,00 EUR) und Amadeus FiRe (+ 2,67 Prozent auf 123,20 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil PVA TePla (-4,88 Prozent auf 20,26 EUR), STRATEC SE (-3,02 Prozent auf 41,70 EUR), JOST Werke (-2,84 Prozent auf 47,85 EUR), GRENKE (-2,83 Prozent auf 22,30 EUR) und Klöckner (-2,12 Prozent auf 6,46 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX sticht die DEUTZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 647 068 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX mit 16,440 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,66 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at