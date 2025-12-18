Aufschläge in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsende

Zum Handelsende legte der SDAX im XETRA-Handel um 0,71 Prozent auf 16 747,45 Punkte zu. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 82,894 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,195 Prozent auf 16 597,58 Punkte an der Kurstafel, nach 16 629,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 16 562,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 747,89 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 0,958 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, lag der SDAX noch bei 15 807,72 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 18.09.2025, den Wert von 16 931,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 841,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,60 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit thyssenkrupp nucera (+ 5,83 Prozent auf 8,99 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5,12 Prozent auf 82,10 EUR), PNE (+ 4,09 Prozent auf 10,18 EUR), Schaeffler (+ 3,88 Prozent auf 7,90 EUR) und JOST Werke (+ 3,46 Prozent auf 53,80 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil SMA Solar (-4,51 Prozent auf 32,64 EUR), Douglas (-3,94 Prozent auf 12,20 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,67 Prozent auf 2,01 EUR), pbb (-1,29 Prozent auf 4,15 EUR) und Eckert Ziegler (-1,16 Prozent auf 14,48 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 246 668 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 7,129 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at