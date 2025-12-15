Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Gewinnen

Letztendlich schloss der SDAX am Montag nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 16 871,03 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 83,720 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 909,44 Zählern und damit 0,273 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16 863,34 Punkte).

Das Tageshoch des SDAX betrug 16 909,44 Punkte, das Tagestief hingegen 16 759,78 Zähler.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 148,75 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 15.09.2025, den Wert von 16 714,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, einen Stand von 14 069,63 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,49 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Klöckner (+ 4,62 Prozent auf 8,16 EUR), Alzchem Group (+ 2,65 Prozent auf 139,40 EUR), MBB SE (+ 2,50 Prozent auf 205,00 EUR), NORMA Group SE (+ 2,37 Prozent auf 14,70 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,28 Prozent auf 1,97 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen PNE (-4,79 Prozent auf 9,75 EUR), pbb (-2,74 Prozent auf 4,26 EUR), Elmos Semiconductor (-2,23 Prozent auf 92,00 EUR), SAF-HOLLAND SE (-2,13 Prozent auf 14,68 EUR) und JOST Werke (-2,03 Prozent auf 53,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 966 893 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 7,332 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

