SDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: Das ist die Dividende von flatexDEGIRO

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich flatexDEGIRO-Aktionäre über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Papier flatexDEGIRO am 04.06.2024 wurde für das Jahr 2023 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,04 EUR beschlossen.

flatexDEGIRO-Ausschüttungsrendite

Das flatexDEGIRO-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 14,04 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von flatexDEGIRO wird der flatexDEGIRO-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den flatexDEGIRO-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenausschüttung an die flatexDEGIRO-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. flatexDEGIRO weist für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 0,36 Prozent auf. Damit hat die Dividendenrendite im Vergleich zu Vorjahr zugenommen. Damals betrug sie noch 0,00 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und flatexDEGIRO-Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren sank der flatexDEGIRO-Aktienkurs via XETRA um 46,89 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -45,53 Prozent noch immer stärker zugenommen als der flatexDEGIRO-Aktienkurs.

Dividendenzahlungen in der Vergleichsgruppe

Im Vergleich mit der Peergroup (MLP SE) fällt flatexDEGIRO 2023 hinter den Branchenrivalen zurück. Bei der Dividendenrendite ernüchtert der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. Der beste Dividenden-Titel in der Peergroup ist MLP SE mit einer Dividendenausschüttung von 0,30 EUR und einer Dividendenrendite von 0,30 Prozent.

flatexDEGIRO- Dividendenprognose

Für 2024 erwarten FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 0,03 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,22 Prozent fallen.

flatexDEGIRO-Kerndaten

flatexDEGIRO ist ein SDAX-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 1,540 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von flatexDEGIRO beläuft sich aktuell auf 17,09. Im Jahr 2023 erzielte flatexDEGIRO einen Umsatz von 390,730 Mio.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 0,65 EUR.

