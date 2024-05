SDAX-Papier Wacker Neuson SE-Aktie: Über diese Dividende können sich Wacker Neuson SE-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Wacker Neuson SE-Aktionäre über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Titel Wacker Neuson SE am 15.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,15 EUR beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 15,00 Prozent.

Wacker Neuson SE-Aktie mit Dividendenrendite

Das Wacker Neuson SE-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 18,58 EUR. Das Wacker Neuson SE-Papier wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Wacker Neuson SE-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Für das Jahr 2023 weist die Wacker Neuson SE-Aktie eine Dividendenrendite von 6,30 Prozent auf. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 6,12 betrug.

Vergleich von Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Wacker Neuson SE via XETRA 26,44 Prozent an Wert verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 36,86 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen im Peergroup-Vergleich

Verglichen mit der Peergroup (Jungheinrich) schneidet Wacker Neuson SE im Jahr 2023 als stärkste Dividenden-Aktie ab. Auch was die Dividendenrendite angeht, übertrifft das Wacker Neuson SE-Papier die Konkurrenz. Die nächststärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Jungheinrich mit einer Dividendenauszahlung in Höhe von 0,75 EUR und einer Dividendenrendite von 2,26 Prozent.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Wacker Neuson SE

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Analysten von einer Verringerung der Dividende auf 0,89 EUR aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 4,77 Prozent nachlassen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel Wacker Neuson SE

Der Börsenwert des SDAX-Unternehmens Wacker Neuson SE beträgt aktuell 1,224 Mrd. EUR. Das Wacker Neuson SE-KGV beläuft sich aktuell auf 6,68. Im Jahr 2023 erzielte Wacker Neuson SE einen Umsatz von 2,655 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 2,73 EUR.

Redaktion finanzen.at