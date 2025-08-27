BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|SDAX-Kursverlauf
|
27.08.2025 09:29:03
Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone
Um 09:12 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 0,11 Prozent auf 17 076,34 Punkte zu. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 88,644 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,059 Prozent auf 17 047,15 Punkte an der Kurstafel, nach 17 057,26 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 047,15 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 078,48 Zählern.
SDAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,676 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 829,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 689,99 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, lag der SDAX bei 13 916,64 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 22,97 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
SDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Schaeffler (+ 2,43 Prozent auf 5,49 EUR), Douglas (+ 2,15 Prozent auf 12,38 EUR), STRATEC SE (+ 1,56 Prozent auf 26,00 EUR), Mutares (+ 1,45 Prozent auf 27,90 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,41 Prozent auf 27,30 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen KWS SAAT SE (-1,37 Prozent auf 64,60 EUR), Wacker Neuson SE (-0,77 Prozent auf 25,70 EUR), Verve Group (-0,72 Prozent auf 2,21 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-0,66 Prozent auf 74,70 EUR) und HORNBACH (-0,57 Prozent auf 104,00 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf
Das Handelsvolumen der Ceconomy St-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 201 493 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 5,017 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,09 erwartet. Mutares lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,39 Prozent.
