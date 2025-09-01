CANCOM Aktie

WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

SDAX aktuell 01.09.2025 12:26:40

Freundlicher Handel: SDAX präsentiert sich am Mittag fester

Am Mittag agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Um 12:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,05 Prozent fester bei 16 852,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 87,409 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,268 Prozent stärker bei 16 888,85 Punkten, nach 16 843,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 851,94 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 946,39 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 01.08.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17 051,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wurde der SDAX mit 16 657,58 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, den Wert von 14 058,70 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,35 Prozent zu. Bei 18 206,72 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Hypoport SE (+ 3,08 Prozent auf 147,20 EUR), Stabilus SE (+ 2,54 Prozent auf 24,25 EUR), CANCOM SE (+ 2,40 Prozent auf 23,50 EUR), JOST Werke (+ 2,10 Prozent auf 53,50 EUR) und HORNBACH (+ 1,54 Prozent auf 105,60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil ProSiebenSat1 Media SE (-4,93 Prozent auf 8,01 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,78 Prozent auf 70,00 EUR), STRATEC SE (-2,39 Prozent auf 26,55 EUR), Wacker Neuson SE (-1,99 Prozent auf 24,60 EUR) und Klöckner (-1,87 Prozent auf 5,78 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 513 910 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX mit 5,584 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Mutares-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

