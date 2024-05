SDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Elmos Semiconductor Aktionären eine Freude

So viel Ausschüttung zahlt Elmos Semiconductor.

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Wert Elmos Semiconductor am 15.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,85 EUR auszuschütten. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 13,33 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Blick

Die Elmos Semiconductor-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 78,30 EUR aus dem XETRA-Handel. Heute wird der Elmos Semiconductor-Titel Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Elmos Semiconductor-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Der Elmos Semiconductor-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 1,15 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,40 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Elmos Semiconductor via XETRA 17,57 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 19,29 Prozent besser entwickelt als der Elmos Semiconductor-Kurs.

Dividendenausschüttungen im Vergleich mit der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (AIXTRON SE, SÜSS MicroTec SE) schneidet Elmos Semiconductor 2023 als überlegenste Dividenden-Aktie ab. Darüber hinaus sticht Elmos Semiconductor als Aktie mit höchster Dividendenrendite hervor. AIXTRON SE folgt in der Peergroup auf Elmos Semiconductor mit einer Dividendenausschüttung von 0,40 EUR und einer Dividendenrendite von 1,03 Prozent.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Elmos Semiconductor

Für 2024 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,26 EUR voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,60 Prozent ansteigen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Elmos Semiconductor

Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens Elmos Semiconductor beläuft sich aktuell auf 1,332 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie Elmos Semiconductor verfügt über ein KGV von aktuell 12,78. 2023 setzte Elmos Semiconductor 575,010 Mio. EUR um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 5,79 EUR.

Redaktion finanzen.at