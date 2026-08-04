Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
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04.08.2026 09:03:29
Segro accepts £14bn takeover offer from US rival Prologis
Real estate group Prologis made its ‘final’ approach for London-listed rival last monthWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Segro PLC (REIT)
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09:03
|Segro accepts £14bn takeover offer from US rival Prologis (Financial Times)
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03.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
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31.07.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Segro PLC (EQS Group)
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30.07.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Segro PLC (EQS Group)
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29.07.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Segro PLC (EQS Group)
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29.07.26
|FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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28.07.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Segro PLC (EQS Group)
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27.07.26