Sensient Technologies CorpShs Aktie
WKN: 864463 / ISIN: US81725T1007
|
31.10.2025 12:50:34
Sensient Technologies Corp Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Sensient Technologies Corp (SXT) reported earnings for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $36.95 million, or $0.87 per share. This compares with $32.69 million, or $0.77 per share, last year.
Excluding items, Sensient Technologies Corp reported adjusted earnings of $40.92 million or $0.96 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.90 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 5.0% to $412.10 million from $392.61 million last year.
Sensient Technologies Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $36.95 Mln. vs. $32.69 Mln. last year. -EPS: $0.87 vs. $0.77 last year. -Revenue: $412.10 Mln vs. $392.61 Mln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sensient Technologies CorpShsmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Ausblick: Sensient Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Sensient Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.07.25
|Ausblick: Sensient Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.07.25