SERENDIP legte Quartalsergebnis vor

SERENDIP hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 594,59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 99,24 Prozent auf 9,95 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at