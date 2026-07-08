Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
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08.07.2026 15:10:33
Severn Trent avoids fine for wastewater failures
The water firm took "genuine accountability" after breaching wastewater obligations, Ofwat says.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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