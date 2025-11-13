SFL legte Quartalsergebnis vor

SFL lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,340 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat SFL 178,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 255,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at