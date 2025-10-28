|
28.10.2025 06:31:28
Shanghai New Vision Microelectronics A präsentierte Quartalsergebnisse
Shanghai New Vision Microelectronics A hat am 25.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Mit einem EPS von 0,01 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Shanghai New Vision Microelectronics A mit 0,010 CNY je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz lag bei 150,5 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 35,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 111,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
