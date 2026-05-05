Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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05.05.2026 06:00:20
Shell lobbying EU over rules on how green its green hydrogen must be
Debate on power standards is playing out across industriesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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|FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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06:00
|Shell lobbying EU over rules on how green its green hydrogen must be (Financial Times)
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01.05.26
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|28.04.26
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|28.04.26
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