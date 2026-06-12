Shelly Aktie
WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166
|
12.06.2026 12:50:00
Shelly Plug Gen4 Brings Helpful Extra Features to the Humble Smart Plug
A wealth of device settings available in the Shelly Plug Gen4 smart plug give users maximum flexibility, but all that choice can be overwhelming. These are the three features I liked best -- and a few things I didn't.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!