Shelly Aktie
|66,90EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166
Shelly Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shelly Group angesichts der Übernahmeofferte von Schneider Electric mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Der Angebotspreis von 70 Euro liege etwas unter dem bisher veranschlagten fairen Wert, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstag. Angesichts der angestrebten Mindestannahmeschwelle von 95 Prozent schließt er es nicht aus, dass im Streubesitz einige Aktionäre den Gedanken an ein verbessertes Angebot hegen. Die Wahrscheinlichkeit eines konkurrierenden Angebots erscheine aber eher gering./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shelly Buy
|
Unternehmen:
Shelly
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,50 €
|
Abst. Kursziel*:
9,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,61%
|
Analyst Name::
Wolfgang Specht
|
KGV*:
-
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24.09.26
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24.09.26
|Schneider Electric plant Übernahme der Shelly Group (Dow Jones)
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24.09.26
|EQS-News: Shelly Group Has Entered Into an Investment Agreement With Schneider Electric on the intended Voluntary Public Takeover supported by the founders (EQS Group)
Analysen zu Shelly
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|Shelly
|66,90
|0,00%
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|UBS AG
|08:23
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|08:08
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|08:07
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|RBC Capital Markets
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:52
|LANXESS Underperform
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|07:51
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|24.09.26
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|24.09.26
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