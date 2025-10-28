Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|
28.10.2025 14:56:20
Sherwin-Williams Shines In Q3 Thanks To Strong Paint And Coatings Sales Despite Soft Demand
This article Sherwin-Williams Shines In Q3 Thanks To Strong Paint And Coatings Sales Despite Soft Demand originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sherwin-Williams Co.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|NYSE-Handel Dow Jones zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
28.10.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
28.10.25
|Gewinne in New York: Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
28.10.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sherwin-Williams-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.10.25
|Gewinne in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Start steigen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Ausblick: Sherwin-Williams gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.10.25
|Börse New York in Grün: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)