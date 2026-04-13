Shinwa legte Quartalsergebnis vor

Shinwa präsentierte in der am 10.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

Das EPS wurde auf 92,62 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shinwa 76,30 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,05 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 22,93 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at