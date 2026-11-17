Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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17.11.2026 06:00:08
Shoe Prices Hit a Record High Amid Inflation and Increased Tariffs
Shoe prices hit a record high in October as brands contend with the rising cost of materials and increased tariffs.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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