Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
|
11.12.2025 11:32:00
Should Investors Buy Figma Stock Before 2026?
Figma (NYSE: FIG) is quickly gaining market share in the creative cloud segment.*Stock prices used were the afternoon prices of Dec. 8, 2025. The video was published on Dec. 10, 2025.
Nachrichten zu Figmamehr Nachrichten
|
06.11.25
|Figma-Aktie auf grünem Terrain - Umsatzsprung begeistert Anleger (finanzen.at)
|
04.09.25
|Figma-Aktie unter Druck: Anleger trotz überaus starkem Quartal skeptisch (finanzen.at)
|
03.09.25
|Ausblick: Figma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.08.25
|Figma rival Canva valued at $42bn as IPO rumours swirl (Financial Times)
|
20.08.25
|
20.08.25
|Erste Schätzungen: Figma zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.08.25
|IPO der Figma-Aktie: Welche Tech-Startups nun mit enem Börsengang folgen könnten (finanzen.at)
|
05.08.25
|Figma-Aktie startet fantastisch an der Börse - doch war die Aktie bei der Ausgabe zu billig? (finanzen.at)
Analysen zu Figmamehr Analysen

