Anthropic Aktie
ISIN: US03703U1079
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18.11.2026 06:06:02
Should You Buy Anthropic Stock When It Debuts on Thursday?
Anthropic is planning to go public on Nov. 19 and is targeting a starting price range of $70 to $78 per share. At the high end of that range, Anthropic would be worth about $1.4 trillion. That's a lot less than the $2 trillion valuation it was seeking not too long ago, but with the shift in sentiment regarding AI investing, this aligns with what the broader market is experiencing.
Final pricing will be set a day or two before going public, and unless investors have access to IPO pricing (some brokerages are offering this to certain investors), they may have to pay a different price than what Anthropic is seeking.
But my question today is: Is Anthropic a buy at the estimated $70-$78 price tag?
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