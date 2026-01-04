Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
04.01.2026 15:45:00
Should You Buy Applied Digital Stock Before Jan. 7?
Applied Digital (NASDAQ: APLD) stock clocked stellar returns in 2025, rising an incredible 215%. Investors have been buying shares of this digital infrastructure company hand over fist to capitalize on booming demand for artificial intelligence (AI) infrastructure.Applied Digital is right in the middle of the AI infrastructure boom, as it designs, builds, and operates purpose-built data centers for high-performance computing (HPC) and AI workloads. Not surprisingly, its revenue and potential pipeline have been growing at an incredible pace.However, investors may be wondering if it is a good idea to buy Applied Digital stock following the remarkable gains it clocked in 2025. After all, the stock is expensively valued right now and has witnessed some volatility of late, pulling back 36% from the 52-week high it hit in mid-October.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
