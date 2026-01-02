Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
|
02.01.2026 20:32:00
Should You Buy Cameco While It's Below $100?
It has been a banner year for investors in nuclear energy stocks and related exchange-traded funds (ETFs). Over the last year, the Global X Uranium ETF has surged 61%, while uranium miner Cameco (NYSE: CCJ) has jumped 81%.As one of the top miners in North America, Cameco is well-positioned as the U.S. and other countries look to boost domestic production or nearshore it by relying on nearby countries. The company is benefiting from tailwinds and has one added factor that provides upside amid the nuclear build-out.With the stock down 15% from its October peak and trading under $100 per share, is Cameco a buy? Let's dive into the business and its long-term opportunity to find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cameco Corp.mehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Cameco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Cameco zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Cameco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.07.25
|Erste Schätzungen: Cameco präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Cameco Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cameco Corp.
|83,78
|6,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.