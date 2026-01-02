Cameco Aktie

Should You Buy Cameco While It's Below $100?

It has been a banner year for investors in nuclear energy stocks and related exchange-traded funds (ETFs). Over the last year, the Global X Uranium ETF has surged 61%, while uranium miner Cameco (NYSE: CCJ) has jumped 81%.As one of the top miners in North America, Cameco is well-positioned as the U.S. and other countries look to boost domestic production or nearshore it by relying on nearby countries. The company is benefiting from tailwinds and has one added factor that provides upside amid the nuclear build-out.With the stock down 15% from its October peak and trading under $100 per share, is Cameco a buy? Let's dive into the business and its long-term opportunity to find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
