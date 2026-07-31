Lyft Aktie

Lyft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049

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31.07.2026 20:34:43

Should You Buy Lyft Stock Before Aug. 6?

Lyft (NASDAQ: LYFT), the second-largest ride-hailing service provider in North America, will post its second-quarter earnings report on Aug. 6. Should you buy its stock, which has declined nearly 20% this year, before it posts that report?Image source: Getty Images.Analysts expect Lyft's revenue and adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) to rise 14% and 31% year over year, respectively, in the second quarter. For refrence, its revenue and adjusted EBITDA rose 14% and 25% year over year, respectively, in the first quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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