Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
27.10.2025 14:55:46
Should You Buy Meta Stock Before the Big Investor Update?
Meta (NASDAQ: META) will discuss its artificial intelligence ambitions, user growth figures, and more during a critical investor update.*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 23, 2025. The video was published on Oct. 25, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Nachrichten
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Analysen
|18.09.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|647,60
|0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.