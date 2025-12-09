MP Materials a Aktie
WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012
|
09.12.2025 01:04:00
Should You Buy MP Materials Stock While It's Under $65?
MP Materials (NYSE: MP) is a mining company that occupies a critical place in the White House's plan to rebuild a domestic supply of rare earth elements.Indeed, as the only owner and operator of a scalable rare earth mine in the U.S. -- the Mountain Pass mine in California -- it's no wonder the Department of Defense (DOD) invested $400 million in the company to help it expand its magnet factories. After that investment, the company's stock jumped. In October, shares were trading for as much as $100 a pop.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu MP Materials Corp Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|MP Materials Corp Registered Shs -A-
|52,00
|1,17%
