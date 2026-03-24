Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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24.03.2026 15:31:00
Should You Buy NuScale Power While It's Below $12?
There's plenty of uncertainty swirling around the markets right now. Still, one thing we can count on in the long term is the growing energy demand.From 2025 to 2040, U.S. power demand is expected to increase 3.5% annually, with new artificial intelligence (AI) data centers placing additional strain on the grid.Enter NuScale Power (NYSE: SMR), a nuclear technology company developing small modular reactors (SMRs) that could help address those issues.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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05.11.25
|Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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22.10.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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