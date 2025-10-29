Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
29.10.2025 10:05:00
Should You Buy Palantir Stock Before Nov. 3? History Offers a Clear Answer.
Earnings season has arrived, and as usual, growth investors have their eyes on all things related to artificial intelligence (AI). On Nov. 3, data analytics specialist Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) will publish financial and operating results for the third quarter.It's been almost exactly three years since OpenAI commercially launched ChatGPT, igniting the AI revolution as we know it. In that time frame, shares of Palantir have gone absolutely parabolic -- soaring by nearly 2,400%, handily topping both the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
