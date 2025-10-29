Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 10:05:00

Should You Buy Palantir Stock Before Nov. 3? History Offers a Clear Answer.

Earnings season has arrived, and as usual, growth investors have their eyes on all things related to artificial intelligence (AI). On Nov. 3, data analytics specialist Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) will publish financial and operating results for the third quarter.It's been almost exactly three years since OpenAI commercially launched ChatGPT, igniting the AI revolution as we know it. In that time frame, shares of Palantir have gone absolutely parabolic -- soaring by nearly 2,400%, handily topping both the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten