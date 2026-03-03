Serve Robotics Aktie
WKN DE: A3EW4Q / ISIN: US81758H1068
03.03.2026 14:48:00
Should You Buy Serve Robotics Before March 11?
Serve Robotics (NASDAQ: SERV) is poised to publish its fourth-quarter results and host an investor conference call after the market closes on March 11. In December, the last-mile-delivery robotics company published a press release announcing that it had achieved its goal of deploying more than 2,000 delivery robots in the year -- but that hasn't translated to big valuation gains.As of this writing, Serve stock is down roughly 60% from the high it reached last year. Should investors be buying the stock ahead of its upcoming earnings report? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
