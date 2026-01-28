SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
|
28.01.2026 13:22:00
Should You Buy SoFi Technologies Stock Before Jan. 30?
Banking disruptor SoFi (NASDAQ: SOFI) has fallen by about 20% from its recent highs and is set to report its fourth-quarter earnings on Friday, Jan. 30, before the market opens.To be sure, SoFi's recent results have been excellent. The company reported all-time highs for revenue, adjusted EBITDA, fee-based revenue, new member additions, and product growth in the third quarter, and management raised its full-year guidance as a result. When SoFi reports fourth-quarter earnings, it expects to report a total of 3.5 million new members for the full year, 36% year-over-year revenue growth, and full-year adjusted EPS of $0.37 per share.
Analysen zu SoFi Technologies
