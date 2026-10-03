Should You Forget Palantir and Buy These 2 Artificial Intelligence (AI) Stocks Instead?

Palantir Technologies has become one of the biggest names in artificial intelligence (AI), but the current boom is creating opportunities well beyond software. Broadcom (NASDAQ: AVGO) is providing hardware that could rival Nvidia's graphics processing units (GPUs), while Applied Digital (NASDAQ: APLD) is building the physical infrastructure that hyperscalers need to run it all. So for investors who are looking for promising AI bets other than Palantir, these two stocks deserve a closer look.

Nvidia might dominate the conversation when it comes to GPUs, but Broadcom is becoming an increasingly important player in AI infrastructure.

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