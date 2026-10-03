Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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03.10.2026 12:59:00
Should You Forget Palantir and Buy These 2 Artificial Intelligence (AI) Stocks Instead?
Palantir Technologies has become one of the biggest names in artificial intelligence (AI), but the current boom is creating opportunities well beyond software. Broadcom (NASDAQ: AVGO) is providing hardware that could rival Nvidia's graphics processing units (GPUs), while Applied Digital (NASDAQ: APLD) is building the physical infrastructure that hyperscalers need to run it all. So for investors who are looking for promising AI bets other than Palantir, these two stocks deserve a closer look.
Nvidia might dominate the conversation when it comes to GPUs, but Broadcom is becoming an increasingly important player in AI infrastructure.
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Nachrichten zu Palantir
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01.10.26
|Burnham searches for UK alternative to Palantir (Financial Times)
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23.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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23.09.26
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23.09.26
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23.09.26
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