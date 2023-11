Siemens-Aktie fester: RBC bleibt bei "Outperform"-Rating für Siemens

Der Grundton von Vorstandschef Roland Busch und Finanzchef Ralf Thomas zum Geschäftsausblick sei positiv gewesen, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies betreffe das Jahr 2024 und auch die folgenden. Er verwies auf die Erwartung, dass das Wachstum der Sparte Smart Infrastructure (SI) auch hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Aufträgen und Umsätzen positiv bleibe sowie auf die erwartete Nachfragestabilisierung in der Sparte Digital Industries (DI).

Die Siemens-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,67 Prozent fester bei 147,80 Euro.

/ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / 17:43 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2023 / 00:45 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)