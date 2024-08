Siemens-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 197 Euro belassen. Nach den schwachen Resultaten von Siemens Healthineers in der Vorwoche und angesichts der anhaltend schwachen Dynamik in der Automatisierungsbranche habe der Technologiekonzern einen beruhigenden Quartalsbericht abgeliefert und alle Elemente seines Ausblicks auf das Geschäftsjahr 2023/24 bestätigt, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Siemens befand sich um 11:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 155,72 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 26,51 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 461 196 Siemens-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 verlor die Aktie 5,7 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2024 wird für den 08.08.2024 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2024 / 07:15 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.