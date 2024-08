Siemens-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Siemens-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Die Eckdaten hätten die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings habe der Technologiekonzern den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023/24 nicht angehoben.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:12 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 155,22 EUR abwärts. Also weist das Papier noch Spielraum von 25,63 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 352 631 Siemens-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 6,1 Prozent zu Buche. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2024 dürfte Siemens am 08.08.2024 präsentieren.

