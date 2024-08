Siemens-Analyse: UBS AG verleiht Siemens-Aktie Buy in jüngster Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Ungeachtet der deutlich besser als erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal habe er seine Schätzungen weitgehend beibehalten, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Montag vorliegenden Studie. Er begründete dies damit, dass ein Großteil der positiven Überraschungen einer Konzentration großer Softwareaufträge geschuldet gewesen sei, was sich wahrscheinlich nicht wiederholen werde.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:58 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 157,80 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 26,74 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 152 733 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2024 4,5 Prozent ein. Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

