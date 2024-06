Siemens Energy-Aktie: Jüngste Einstufung durch Goldman Sachs Group Inc.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Siemens Energy nach einem Milliarden-US-Dollar-Auftrag aus Saudi-Arabien auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,70 Euro belassen. Diese Bekanntgabe des Energietechnikkonzerns könnte jetzt dahingehend interpretiert werden, dass die längerfristige Prognose gleichbleibender Umsätze in der Sparte möglicherweise zu konservativ sei, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Energy-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 24,49 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 33,52 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 188 933 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 104,1 Prozent zu Buche. Die Siemens Energy-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.08.2024 erwartet.

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024

