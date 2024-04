Siemens Energy-Aktie leichter: Gamesa-Windrad verliert Rotorblatt

Der Betreiber des Windparks Odal, rund 90 Kilometer nordöstlich von Oslo, teilte auf seiner Homepage mit, der Vorfall habe sich am Mittwochabend ereignet. Menschen seien nicht betroffen gewesen. Alle Turbinen des Windparks sind den Angaben zufolge inzwischen abgeschaltet worden und die Zufahrtsstraßen in das Gebiet abgesperrt. Die Turbine solle per Drohne untersucht werden, sobald sich der Nebel lichte, hieß es am Morgen.

Der Windpark ist mit 34 Turbinen des Typs Siemens Gamesa SG 5.0-145 bestückt, deren Rotoren jeweils einen Durchmesser von 145 Metern haben. Der Betreiber hatte bereits vor fast vier Wochen erklärt, dass 15 dieser Windräder wegen Rissen in Rotorblättern außer Betrieb seien.

Siemens Energy erklärte auf Anfrage, die Ursache für den Vorfall müsse in Ruhe untersucht werden. Dazu stehe man im Kontakt mit dem Kunden. Es ist damit nicht klar, ob der Absturz des Rotorblattes im Zusammenhang mit verschiedenen Qualitätsproblemen bei ausgelieferten Onshore-Turbinen stehen, die Gamesa im vergangenen Jahr benannt hat und für die deshalb finanzielle Rückstellungen in Milliardenhöhe gebildet wurden.

Via XETRA fällt die Siemens-Energy zeitweise um 0,87 Prozent auf 17,66 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)