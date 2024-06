Siemens Energy-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Siemens Energy-Aktie mit Buy ein

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung des europäischen Investitionsgütersektors liege derzeit - ohne den Covid-Zeitraum - auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 2000, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Haupttreiber dieser Entwicklung seien die veränderte Marktwahrnehmung mit Blick auf Zyklizität und Widerstandsfähigkeit sowie die stärkeren Wachstumsaussichten aufgrund des Trends zu mehr Nachhaltigkeit, Elektrifizierung und Digitalisierung.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 09:16 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 24,64 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 13,64 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. 141 160 Siemens Energy-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2024 um 105,3 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q3 2024 wird am 07.08.2024 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2024 / 07:51 / CET





