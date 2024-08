Siemens Energy-Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Siemens Energy-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,70 Euro belassen. Der Elektro- und Elektrotechnikkonzern habe ein weiteres Mal stark abgeschnitten, schrieb Analyst Rakesh Patel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unterstützend wirke der Auftragseingang, der Auftragsbestand sei nun auf einem Rekordhoch.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Energy-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 13:03 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 24,98 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 30,90 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 892 183 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2024 um 108,2 Prozent aufwärts. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Siemens Energy wird am 07.08.2024 gerechnet.

