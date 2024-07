Siemens Healthineers-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung

Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Er bleibe trotz der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung im ersten Halbjahr optimistisch für die europäischen Medizintechnik-Unternehmen, sei nun aber selektiver als bisher, schrieb Analyst Graham Doyle in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Die anstehenden Quartalszahlen dürften für mehr Klarheit sorgen. Kurzfristig bevorzugt der Experte Unternehmen mit guten Gewinnaussichten und/oder einer attraktiven Bewertung. Alcon biete ein hochwertiges Wachstum, Diasorin eine gute Transformationsstory und Smith & Nephew sei besonders werthaltig. Vorsichtig bleibe er bei GE Healthcae. Sonova weise das schlechteste Chance-Risiko-Profil auf.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 10:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 53,42 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 12,32 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18 165 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für die Aktie um 3,5 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 31.07.2024 wird Siemens Healthineers Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2024 gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

