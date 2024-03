Gute Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Mittag

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,03 Prozent höher bei 17 703,81 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,790 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,071 Prozent tiefer bei 17 685,92 Punkten in den Handel, nach 17 698,40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 745,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 682,51 Punkten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,223 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 06.02.2024, bei 17 033,24 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, bei 16 656,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2023, wurde der DAX mit 15 653,58 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,57 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 17 816,52 Punkten. 16 345,02 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 4,36 Prozent auf 19,75 EUR), Symrise (+ 4,21 Prozent auf 100,60 EUR), BASF (+ 2,55 Prozent auf 48,46 EUR), Siemens Energy (+ 2,03 Prozent auf 14,06 EUR) und Infineon (+ 1,54 Prozent auf 33,67 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-5,97 Prozent auf 39,20 EUR), Fresenius SE (-1,48 Prozent auf 25,26 EUR), Siemens Healthineers (-0,81 Prozent auf 56,12 EUR), Beiersdorf (-0,76 Prozent auf 130,65 EUR) und Heidelberg Materials (-0,73 Prozent auf 87,36 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 3 815 528 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 204,521 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,55 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at