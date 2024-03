Börse Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zu

Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,13 Prozent fester bei 3 431,10 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 525,641 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,034 Prozent tiefer bei 3 425,31 Punkten, nach 3 426,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 423,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 441,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,134 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 06.02.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 392,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 228,80 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.03.2023, den Wert von 3 278,37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 3,20 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 451,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Punkten registriert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 1,99 Prozent auf 56,50 EUR), Nordex (+ 1,84 Prozent auf 11,88 EUR), Infineon (+ 1,54 Prozent auf 33,67 EUR), EVOTEC SE (+ 1,43 Prozent auf 13,08 EUR) und Sartorius vz (+ 0,75 Prozent auf 350,90 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Carl Zeiss Meditec (-1,95 Prozent auf 115,90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,21 Prozent auf 17,95 EUR), Siemens Healthineers (-0,81 Prozent auf 56,12 EUR), ADTRAN (-0,66 Prozent auf 6,01 USD) und ATOSS Software (-0,58 Prozent auf 256,00 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 187 141 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 204,521 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die United Internet-Aktie präsentiert mit 10,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at