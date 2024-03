Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Aufwind

Der LUS-DAX zeigt sich am Mittag wenig bewegt.

Der LUS-DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,04 Prozent auf 17 701,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 17 745,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 685,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 06.02.2024, den Stand von 17 035,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 16 628,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.03.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 639,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5,72 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 4,36 Prozent auf 19,75 EUR), Symrise (+ 4,21 Prozent auf 100,60 EUR), BASF (+ 2,55 Prozent auf 48,46 EUR), Siemens Energy (+ 2,03 Prozent auf 14,06 EUR) und Infineon (+ 1,54 Prozent auf 33,67 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-5,97 Prozent auf 39,20 EUR), Fresenius SE (-1,48 Prozent auf 25,26 EUR), Siemens Healthineers (-0,81 Prozent auf 56,12 EUR), Beiersdorf (-0,76 Prozent auf 130,65 EUR) und Heidelberg Materials (-0,73 Prozent auf 87,36 EUR) unter Druck.

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 815 528 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 204,521 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,55 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

